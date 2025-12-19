Milan di ritorno dall’Arabia: ecco quando riprenderanno gli allenamenti della squadra di Allegri

Milan di ritorno dall’Arabia dopo la sconfitta in Supercoppa contro il Napoli. Ecco quando riprenderanno gli allenamenti rossoneri

Il Milan è in viaggio di rientro da Riad con il peso della sconfitta subita nella semifinale di Supercoppa Italiana. Il 2-0 incassato contro il Napoli ha interrotto il sogno di alzare il primo trofeo stagionale, lasciando a Massimiliano Allegri e alla squadra l’amaro in bocca per una prestazione che non ha convinto. Nonostante il passo falso, il tecnico ha concesso al gruppo l’intero weekend libero per ricaricare le pile, con la ripresa degli allenamenti fissata ufficialmente per lunedì 22 dicembre a Milanello.

Il calendario non concede però soste prolungate: il tempo per smaltire la delusione saudita è ridotto ai minimi termini. La squadra dovrà ritrovare immediatamente la concentrazione per difendere la propria posizione in campionato e rispondere sul campo alle critiche piovute dopo la trasferta araba. Allegri sa bene che il morale del gruppo va risollevato in fretta per evitare che il contraccolpo psicologico influisca sul cammino in Serie A.

Milan, Natale a Milanello: preparazione serrata per il 28 dicembre

Il programma stilato dallo staff tecnico rossonero prevede una tabella di marcia intensa. Sebbene sia prevista una pausa per il giorno di Natale, la preparazione non subirà ulteriori interruzioni. Il Milan sarà infatti atteso a San Siro già il 28 dicembre per la sfida contro l’Hellas Verona. Un appuntamento cruciale che i rossoneri non possono fallire per chiudere l’anno solare nel migliore dei modi davanti ai propri tifosi.

L’attenzione di Allegri sarà rivolta soprattutto alla gestione delle energie fisiche dopo il lungo viaggio intercontinentale. Con l’infermeria che vede ancora alcuni elementi chiave ai box, il tecnico livornese dovrà fare affidamento sulla profondità della rosa per garantire freschezza e intensità contro gli scaligeri, cercando una vittoria che riporti il sereno nell’ambiente milanista.