Milan, arriva il rinnovo della collaborazione con Technogym: ecco tutti i dettagli

Milan, attraverso un comunicato ufficiale il club rossonero annuncia il rinnovo della collaborazione con Technogym

L’AC Milan ha ufficializzato il rinnovo della collaborazione con Technogym, leader mondiale nel settore sportivo e wellness, che si conferma Official Training Equipment Supplier del club. Questo legame, che presto festeggerà i suoi 40 anni, è un esempio di continuità e progresso, fondato su una tradizione condivisa di eccellenza, performance e innovazione. In tutte queste stagioni di successi e crescita, la partnership Milan Technogym ha dotato il club di attrezzature all’avanguardia, soluzioni digitali e strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Tutto ciò garantisce un approccio all’allenamento sempre più scientifico e personalizzato, in linea con gli elevati standard metodologici rossoneri.

L’impegno di Technogym si estende a tutti i livelli dell’attività sportiva del Milan.

Milan Technogym | Dai Campi di Milanello al Corporate Wellness Center

Presso il Centro Sportivo Milanello powered by Clivet, Technogym fornisce efficacia e supporto tecnologico ai centri di preparazione atletica della Prima Squadra maschile e di Milan Futuro. Un terzo ambiente dedicato all’allenamento, allestito al PUMA House of Football, assicura alla Prima Squadra femminile e al Settore Giovanile gli stessi elevati standard qualitativi, favorendo una crescita omogenea. La collaborazione Milan Technogym va oltre il rettangolo verde: da oltre un anno, presso la sede aziendale, è attiva la Casa Milan Gym. Questo moderno Corporate Wellness Center, dotato di attrezzature all’avanguardia e del programma digitale Corporate Club, contribuisce a creare un ambiente lavorativo stimolante per tutti i dipendenti rossoneri, mettendo al centro le persone e il loro sviluppo.