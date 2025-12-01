MN24 – Lazio Milan, Allegri non parlerà in conferenza stampa alla vigilia: il motivo

Lazio Milan, non ci sarà la consueta conferenza stampa di Allegri alla vigilia della sfida di Coppa Italia: il motivo

Dopo la vittoria in campionato di sabato, il Milan e la Lazio si preparano a incrociare nuovamente i tacchetti. Giovedì, le due squadre si affronteranno allo Stadio Olimpico di Roma per gli ottavi di Coppa Italia, in una sfida a eliminazione diretta che promette grande intensità. La partita rappresenta l’occasione per i biancocelesti di prendersi una rivincita dopo la sconfitta subita in Serie A.

L’attesa per il big match di coppa è alta, ma la vigilia sarà caratterizzata da una novità sul fronte comunicativo del club rossonero.

Lazio Milan, Allegri Parlerà Solo a Milan TV

Come riportato da MilanNews24, in vista della gara, Massimiliano Allegri ha deciso di non tenere la consueta conferenza stampa della vigilia di mercoledì. Il tecnico ha optato per un canale di comunicazione più riservato. Allegri parlerà infatti solo ai microfoni di Milan TV, il canale ufficiale del club. Questo approccio minimalista alla comunicazione precede l’importante scontro che stabilirà quale tra Milan e Lazio accederà ai quarti di finale della competizione.