Cesari a Pressing: «Milan Lazio? Il fallo di mano di Pavlovic non c'era. Così come quello di Marusic...»

Cesari, ex arbitro, parla così a Pressing dopo le polemiche riguardanti l’intervento del Var nella sfida di campionato tra Milan e Lazio

L’ex arbitro Graziano Cesari, intervenuto a Pressing, ha analizzato la controversia del rigore non concesso alla Lazio contro il Milan al 95° minuto. Cesari ha sostenuto la decisione iniziale dell’Arbitro di Milan-Lazio, Collu, che era ben posizionato e ha subito assegnato un calcio d’angolo, dimostrando «decisionismo». Secondo l’analisi, Collu aveva visto giusto: non c’era fallo di mano di Pavlovic, poiché il braccio non andava verso il pallone e la dinamica non soddisfaceva i criteri di punibilità (distanza e inaspettabilità). Inoltre, Cesari ha confermato che non c’era nemmeno un fallo di Marusic sul difensore rossonero.

L’ex direttore di gara si è concentrato sulla gestione dell’episodio da parte della tecnologia, criticando aspramente l’intervento del VAR Di Paolo.

Cesari, l’espulsione di Allegri e una revisione… troppo lunga

Cesari ha giudicato la revisione dell’episodio troppo lunga, sottolineando che non è accettabile che il check duri «3 minuti e 51 secondi» quando l’arbitro aveva preso una decisione corretta in diretta. «Cosa c’entra il richiamo del VAR in questo caso?», si è chiesto, evidenziando come l’intromissione abbia generato caos. La situazione è degenerata a bordo campo: Collu, ignaro di cosa stesse succedendo, è stato avvicinato da Allegri. Alla risposta dell’arbitro di non sapere il motivo del ritardo, il tecnico del Milan ha replicato che «quando c’è lui succede sempre casino». Questo commento, unito al fatto che Allegri era uscito dall’area tecnica, ha portato alla giusta espulsione del tecnico da parte dell’Arbitro Milan-Lazio. Infine, Cesari ha stigmatizzato la durata del dialogo tra Collu e la sala VAR al monitor, giudicando «tantissimo tempo» il minuto e 28 secondi impiegati.