Milan, reazione da Champions: dopo Roma in pochi ci credevano e invece è arrivata una vittoria non solo importante ma determinante per quanto riguarda l’aspetto psicologico ed il proseguo del campionato. Ora rimangono 4 gare difficilissime, se il Benevento poteva rappresentare un’insidia da fame di salvezza, quelle con Juve, Cagliari, Toro ed Atalanta saranno quattro battaglie nelle quali ci si giocherà passato, presente e futuro.

SQUADRA COMPATTA- La cosa che più ha impressionato della gara con il Benevento è stata la capacità di dimenticare in fretta Roma e di ritrovare l’energia mentale per svoltare e ricominciare a credere nell’obiettivo. In questo, Pioli è stato determinante insieme a Maldini ed Ibrahimovic, i quali in settimana hanno chiamato a raccolta la squadra ed insieme si è voltato pagina. Ora si va a Torino.