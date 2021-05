Milan, ottima risposta ai pessimisti: squadra compatta e ritrovata, ora la Juventus, impegnata quest’oggi contro l’Udinese ormai salva

Milan, ottima risposta ai pessimisti: squadra compatta e ritrovata, ora la Juventus, impegnata quest’oggi contro l’Udinese ormai salva. Non sarà comunque una gara facile per i bianconeri, come non lo è stata ieri per i rossoneri che in alcuni momenti hanno sofferto al punto da pensare che da un momento all’altro sarebbe arrivato il goal del pari.

QUALCHE SPRECO DI TROPPO- 2-0 in barba ai pessimisti ma c’è ancora tanto da lavorare soprattutto in fase conclusiva, quel non spreca la difesa lo fa l’attacco, da una parte Leao, dall’altra Ibra, in modalità “non segno ma ci sono”. Basta questo per tirar su anche Calhanoglu, il quale dopo 5 minuti la sblocca e poi si prende anche gli applausi virtuali del popolo rossonero a fine partita, per una gara sicuramente positiva. Un’ottima risposta da parte di tutto il gruppo, dopo il disastro di Roma.