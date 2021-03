Milan, qual è ad oggi il vero obiettivo dei rossoneri: visioni contrastanti

Milan, la situazione ad oggi dice secondo posto in campionato a meno 9 dall’Inter ed eliminazione europea già acquisita e metabolizzata

Milan, la situazione ad oggi dice secondo posto in campionato a meno 9 dall’Inter ed eliminazione europea già acquisita e metabolizzata. Questo è quello che auspica Pioli, ovvero metabolizzare in fretta per andare avanti e non perdere di vista l’obiettivo principale da lui sempre sostenuto, in accordo con la società: quel quarto posto minimo che ad oggi fa storcere un po’ il naso ad Ibra, intento invece a non mollare fino a che l’aritmetica non condanni i rossoneri alla resa scudetto.

SENSAZIONE GENERALE- Il Corsport di questa mattina parla di difficoltà oggettive che difficilmente potrebbero portare a pensare di raggiungere l’Inter, dunque meglio pensare al quarto posto. Ed è qui che scatta l’orgoglio di Ibra che molto probabilmente è lo stesso della squadra, malgrado la triste serie di infortuni. Nella serata di ieri il centravanti svedese ha parlato chiaramente di scudetto, forse spinto anche dalla reazione emotiva alla delusione appena subita.