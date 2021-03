Ibra: «Il quarto posto? Potrebbe anche andare bene»

Ibra al termine dell’incontro con il Manchester United ha parlato rilanciando in merito agli obiettivi stagionali malgrado le difficoltà

Ibra al termine dell’incontro con il Manchester United ha parlato rilanciando in merito agli obiettivi stagionali malgrado le difficoltà oggettive degli ultimi tempi. Per uno come lui non esiste mollare l’obiettivo grosso, soprattutto se ancora alla portata e quindi vale la pensa provarci, senza mollare fino alla fine, come spiegato da lui stesso.

SCUDETTO- «Voglio giocare per vincere, siamo secondi e dobbiamo continuare nella corsa scudetto. Se arriviamo in Champions bene ma l’obiettivo è un titolo. Ora in questa squadra c’è la mentalità giusta, nessuno accetta di perdere e questo l’ho portato io».