Calciomercato Milan, assist di Furlani a Comolli per Vlahovic? Strategia chiara e contatti in corso

Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero agevolare l’uscita di Dusan Vlahovic dalla Juve: questa la strategia

La Juventus si trova di fronte a un braccio di ferro sempre più intenso con il suo attaccante di punta, Dusan Vlahovic. La situazione, come riportato da Calciomercato.com, è intricata e potrebbe avere ripercussioni significative sul mercato bianconero nelle prossime settimane. Al centro della contesa c’è la ferma intenzione di Vlahovic, classe 2000, di rimanere a Torino fino alla scadenza naturale del suo contratto, prevista per il 2026. Questa mossa gli consentirebbe di liberarsi a parametro zero, assicurandosi un ingaggio di 12 milioni di euro per l’ultima stagione.

La strategia di Vlahovic: Resistere fino alla scadenza del contratto

L’attuale accordo tra il centravanti serbo e la Juventus appare, a detta della fonte, tutt’altro che chiaro. L’obiettivo primario di Vlahovic è di onorare il contratto fino al 2026, percependo l’intero importo dell’ingaggio rimanente. Questa strategia mette la Juventus in una posizione delicata, poiché perdere un asset del valore di Vlahovic a parametro zero sarebbe un duro colpo a livello finanziario e sportivo. Il nuovo direttore generale Damien Comolli si trova, pertanto, a dover gestire una questione spinosa, cercando una soluzione che eviti tale scenario e permetta a Igor Tudor di avere i rinforzi desiderati per la rosa.

L’apertura all’addio anticipato e la richiesta di buonuscita

Nonostante la sua chiara volontà di restare, Vlahovic ha recentemente mostrato un’apertura all’idea di un addio anticipato. Tuttavia, questa disponibilità è condizionata da una richiesta economica ben precisa: una buonuscita di 10 milioni di euro, da suddividere con il suo entourage. L’obiettivo è chiaro: non perdere l’ammontare totale dell’ingaggio che avrebbe percepito rimanendo fino al 2026, inclusi premi e bonus. Questa richiesta complica ulteriormente i piani della Juventus, che si ritrova a dover valutare non solo il valore del giocatore sul mercato, ma anche l’esborso necessario per facilitare una sua partenza anticipata.

Il Milan alla finestra: Una possibile “exit strategy” a basso costo

In questo scenario complesso, il calciomercato Milan si profila come una possibile, seppur timida, exit strategy per Vlahovic. L’interesse dei rossoneri è reale, ma la loro proposta di ingaggio non andrebbe oltre i 6 milioni di euro, ben al di sotto di quanto percepito attualmente dal giocatore alla Juventus. La speranza del Milan è che la situazione tra Juventus e Vlahovic si trascini fino alle ultime battute del calciomercato, senza che vengano trovate altre soluzioni. In questo modo, il club milanese potrebbe inserirsi, offrendo una via d’uscita a condizioni più vantaggiose per sé. La cessione di Vlahovic è vista come un’operazione che potrebbe sbloccare definitivamente il mercato in entrata della Juventus, fornendo i fondi necessari per i nuovi acquisti. Il lavoro per risolvere la questione è intenso, ma la sensazione, come sottolineato da Calciomercato.com, è che i tempi non saranno brevi, preannunciando settimane di fuoco per il calciomercato bianconero.