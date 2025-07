Mercato Milan, Tare completamente spiazzato da quella richiesta monstre! Non se lo aspettava nessuno

Mercato Milan, Igli Tare spiazzato dalla richiesta del Chelsea per Nicolas Jackson: servono almeno 100 milioni di sterline

Il Milan è in piena attività sul mercato estivo, cercando rinforzi per il proprio reparto avanzato. Tra i nomi che spiccano nella lista rossonera c’è quello di Nicolas Jackson, giovane attaccante classe 2001 attualmente in forza al Chelsea. L’interesse del Milan per il giocatore senegalese non è una novità, ma le ultime dinamiche in casa Blues potrebbero aprire uno spiraglio significativo per la squadra italiana.

La situazione di Jackson al Chelsea sembra aver subito un cambio di gerarchie. L’arrivo dei nuovi acquisti, Liam Delap e Joao Pedro, ha infatti fatto scivolare Jackson indietro nelle preferenze dell’allenatore italiano Enzo Maresca. Questa nuova configurazione tattica potrebbe spingere il giocatore a cambiare aria nel corso di questa sessione estiva di mercato, cercando un club dove possa avere maggiore continuità e un ruolo di primo piano. Il Milan, con il suo progetto ambizioso e la partecipazione alle competizioni europee, rappresenta senza dubbio una destinazione attraente per un attaccante in cerca di riscatto e crescita.

Tuttavia, dall’Inghilterra arriva un avviso importante per i rossoneri. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, una delle più autorevoli fonti giornalistiche britanniche, il Chelsea non avrebbe alcuna fretta di cedere il proprio attaccante. Anzi, i Blues valuterebbero Jackson la cifra astronomica di 100 milioni di sterline. Questa valutazione monstre rende l’operazione estremamente complessa e onerosa per qualsiasi club, incluso il Milan, che notoriamente adotta una politica di mercato cauta e sostenibile.

Nonostante la cifra richiesta, è importante analizzare il profilo di Nicolas Jackson. Il giocatore ha spesso ben impressionato per l’atteggiamento e l’impegno mostrato in campo fin dal suo approdo in Premier League. Nelle sue 81 presenze con la maglia dei Blues, Jackson ha messo a segno 30 gol in due anni, dimostrando una certa propensione al gol e una buona capacità di adattamento al campionato inglese, notoriamente uno dei più fisici e competitivi al mondo. Sebbene i numeri siano solidi, è vero che, al momento, Jackson non è ancora riuscito a imporsi come un giocatore iconico o fondamentale nel panorama del calcio inglese, almeno agli occhi dei tifosi britannici. La percezione comune è che sia un giocatore valido, ma non ancora un top player incontrastato.

Per il calciomercato Milan, l’acquisto di Jackson rappresenterebbe un investimento considerevole, sia in termini economici che di aspettative. La dirigenza rossonera dovrà valutare attentamente se il valore del giocatore giustifichi una richiesta così elevata, considerando anche le alternative presenti sul mercato e le risorse economiche disponibili. L’operazione Jackson, seppur affascinante, si preannuncia come una delle più ardue e intriganti di questa sessione di mercato estiva. Sarà interessante vedere se il Milan deciderà di affondare il colpo o se virerà su altri obiettivi per rafforzare il proprio attacco in vista della prossima stagione calcistica.