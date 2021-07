Milan-Pro Sesto LIVE: formazioni ufficiali, cronaca testuale del match

Milan Pro Sesto: le formazioni ufficiali, il tabellino, la cronaca testuale e le pagelle del primo test match dei rossoneri a Milanello. Segui il LIVE su Milan News 24

Prima amichevole estiva per il Milan che questo pomeriggio (ore 17) a Milanello sfida la Pro Sesto a porte chiuse. Segui il live del match raccontato dal nostro inviato sul campo.

Milan Pro Sesto LIVE

La diretta avrà inizio alle ore 17.

Formazioni ufficiali di Milan-Pro Sesto

In attesa di comunicazione ufficiale.

Probabile formazione Milan Pro Sesto

Squadra ovviamente rimaneggiata, e in attesa del rientro di tutti i giocatori, il Milan che questo pomeriggio a Milanello sfiderà la Pro Sesto in amichevole. In porta Tatarusanu; difesa a quattro con Conti, Tomori, Romagnoli e Theo Hernandez, centrocampo orfano di Kessie che sarà composto da Tonali e Bennacer mentre in avanti Castillejo, Krunic e Saelemaekers appoggeranno l’unica punta Leao.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Conti, Tomori, Romagnoli, T. Hernandez; Tonali, Bennacer; Castillejo, Krunic, Saelemaekers; Leao.

PROBABILE FORMAZIONE PRO SESTO (3-5-2): Del Frate; Maldini, Caverzasi, Pecorini; Giubilato, Gualdi, Gattoni, Marchesi, Capelli; Capogna, Grandi. All. A. Filippini

Dove vederla in streaming e diretta tv

Oggi alle 17 a Milanello (a porte chiuse) il Milan affronterà la Pro Sesto per la prima amichevole pre-stagione. La gara, che avrà inizio alle ore 17, sarà trasmessa dal canale tematico rossonero Milan TV visibile anche per gli abbonati Dazn e in diretta streaming su YouTube e sull’app ufficiale del Milan.