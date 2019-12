Milan Primavera, sconfitta per 3-0 contro il Manchester United

Finisce con una tonda sconfitta per 3-0 l’amichevole di lusso in terra inglese per il Milan Primavera contro il Manchester United

Sulla carta era un’amichevole, sul campo è stata una vera e propria gara giocata a viso aperto da entrambe le squadre. Presso il Leigh Sports Village Stadium, venerdì 19 dicembre, è andata in scena un’amichevole di assoluto prestigio tra le formazioni U19 di Manchester United e Milan, terminata 3-0 per i padroni di casa. Un risultato che sta stretto ai ragazzi di Mister Giunti, che hanno saputo affrontato con la giusta concentrazione gli avversari. Red Devils e Diavolo hanno così regalato al pubblico una partita emozionante. Al di là della sconfitta, l’amichevole con il Manchester United rimane per un’esperienza internazionale di grande livello per i rossoneri, che hanno dimostrato il proprio valore.

LA CRONACA

Mister Giunti sceglie di far giocare a quasi tutti degli spezzoni di partita, iniziata schierando questa formazione titolare: Soncin; Stanga, Merletti, Tahar, Negri; Haidara, Frigerio, Mionic; Maldini; Olzer, Tonin. Nella prima mezz’ora è il Manchester United a farsi vedere, ma le azioni più pericolose arrivano da Daniel Maldini che prima colpisce la traversa e poi viene fermato quasi sulla linea di porta. Il vantaggio dei Red Devils porta il nome di Mellor, che al 34′ segna con un rasoterra dalla sinistra. La Primavera rossonera cerca il pareggio con un gran tiro di Mionic che viene però bloccato dal portiere Kovar. Nella ripresa, anche Pecorino colpisce la traversa con una rovesciata spettacolare. Nel finale sono i padroni di casa ha trovare ancora la via del gol: al 90′ con Gomes e al 94′ con un rigore di Chong.

IL TABELLINO

MANCHESTER UNITED-MILAN 3-0

MANCHESTER UNITED (4-3-3): Kovar; Dalot (28’st Bejger), Mengi, Bernard, Laird; Galbraith, Gomes, Puigmal (27’st Helm); Chong, Mellor (38’st McCann), Traoré. A disp.: Hockenhull, Mastny, Neville, Taylor. All.: Wood.

MILAN (4-3-1-2): Soncin (30′ Jungdal) (30’st Moleri); Stanga (26’st Barazzetta), Merletti (26’st Potop), Tahar (25’st Michelis), Negri (1’st Oddi); Haidara, Frigerio, Mionic; Olzer (1’st Brambilla), Maldini, Tonin (26’st Pecorino). A disp.: Capone, Sala. All.: Giunti.

Arbitro: Lewis Smith.

Gol: 34′ Mellor (MU), 45’st Gomes (MU), 49’st rig. Cong (MU).

Fonte: acmilan.com