 Milan Primavera, pareggio con l'Hellas Verona
Connect with us

News

Milan Primavera, pareggio con l'Hellas Verona: Scotti consegna un punto ai rossoneri

Calciomercato News

Musah, poco spazio all'Atalanta: riscatto lontano. Spunta un altro scenario per il futuro, la notizia

News

Allegri come Conte, il giornalista teme il Milan: «Sempre più inquietante»

News

Tifosi Milan da applausi, all'Olimpico non è mancato il sostegno: tanti rossoneri in trasferta per la Coppa Italia

News

Coppa Italia, bestia nera per il Milan: dal 2014/15 in poi, i risultati dei rossoneri nel trofeo

News

Milan Primavera, pareggio con l’Hellas Verona: Scotti consegna un punto ai rossoneri

Milan news 24

Published

3 minuti ago

on

By

Milan Primavera

Milan Primavera che non va oltre il pari nella gara giocata con l’Hellas Verona. Come cambia la classifica del Diavolo?

Alle ore 14:00 è iniziata la sfida tra Milan ed Hellas Verona valevole per il campionato Primavera 1. Precisamente le due formazioni si sono affrontate nella quattordicesima giornata del torneo. Una sfida che potremmo definire di medio bassa classifica.

L’incontro giocato in casa dei rossoneri è finito sul risultato di 1-1, al vantaggio scaligero firmato da Pavani al 17′ ha risposto il Diavolo con Scotti al 47′.

La squadra di Renna, reduce dal derby perso contro l’Inter, porta quindi a casa un solo punto e va a quota 18 punti restando al 13° posto in classifica.

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.