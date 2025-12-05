News
Milan Primavera, pareggio con l’Hellas Verona: Scotti consegna un punto ai rossoneri
Milan Primavera che non va oltre il pari nella gara giocata con l’Hellas Verona. Come cambia la classifica del Diavolo?
Alle ore 14:00 è iniziata la sfida tra Milan ed Hellas Verona valevole per il campionato Primavera 1. Precisamente le due formazioni si sono affrontate nella quattordicesima giornata del torneo. Una sfida che potremmo definire di medio bassa classifica.
L’incontro giocato in casa dei rossoneri è finito sul risultato di 1-1, al vantaggio scaligero firmato da Pavani al 17′ ha risposto il Diavolo con Scotti al 47′.
La squadra di Renna, reduce dal derby perso contro l’Inter, porta quindi a casa un solo punto e va a quota 18 punti restando al 13° posto in classifica.