Inter Milan Primavera 2-0: brutta sconfitta nel derby per i ragazzi di Renna. Il resoconto del match

Inter Milan Primavera 2-0: i nerazzurri vincono il derby grazie alle reti di Iddrissou e Mancuso nel finale del secondo tempo

Il derby Primavera della 13^ giornata si tinge di nerazzurro. L’Inter ha battuto il Milan per 2-0 in una gara ricca di emozioni. Le reti decisive sono state siglate da Iddrissou nel primo tempo, che ha sbloccato il risultato, e da Mancuso nel finale del secondo tempo, che ha chiuso la partita.

Nonostante il risultato, la squadra rossonera ha spinto tantissimo nella ripresa, cercando con insistenza il gol dell’1-1.

Il Milan avrebbe anche meritato il gol, dimostrando un buon gioco, ma la differenza è stata fatta dalla mancanza di lucidità e precisione negli ultimi venti metri, non riuscendo a concretizzare le occasioni create. I tre punti vanno così all’Inter, più cinica e concreta.

