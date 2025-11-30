Formazioni ufficiali Inter Milan Primavera: le scelte di Carbone e Renna

Formazioni ufficiali Inter Milan Primavera: di seguito le scelte di Carbone e Renna per il derby che andrò in scena tra poco

Tutto pronto per il derby meneghino giovanile. Sono state diramate le formazioni ufficiali di Inter-Milan, gara valida per la 13^ giornata del campionato Primavera 1. L’Inter di mister Carbone si schiera con Farronato tra i pali e una linea difensiva composta da Ballo, Bovio, Peletti e Della Mora. A centrocampo, spazio a Zarate, Cerpelletti e La Torre, mentre l’attacco è guidato da Mosconi, Iddrissou e Pinotti. La panchina nerazzurra è lunga con opzioni come Galliera e Breda.

Il Milan Primavera di Renna, invece, risponde con Longoni in porta e il tridente offensivo formato da Scotti, Lontani e Ossola. La mediana è composta da Mancioppi, Cisse e Plazzotta, mentre la difesa vede in campo Nolli, Zukic, Vladimirov e Perera. Tra i subentranti rossoneri, Renna potrà contare su elementi come Colombo e Batistini.

Formazioni ufficiali Inter Milan Primavera

INTER: Farronato; Ballo, Bovio, Peletti, Della Mora; Zarate, Cerpelletti, La Torre; Mosconi, Iddrissou, Pinotti. A disp.: Galliera, Marello, Conti, Moressa, Putsen, El Mahboubi, Mancuso, Vukoje, Mackiewicz, Breda, Carrara. All.: Carbone.

MILAN: Longoni, Nolli, Zukic, Vladimirov, Perera, Mancioppi, Cisse, Plazzotta, Scotti, Lontani, Ossola. A disp.: Bianchi; Colombo, Del Forno, Mazzeo, Pagliei, Tartaglia; Angelicchio, Di Siena, Dotta, Pandolfi; Batistini. All.: Renna.