Milan Primavera Parma 2-0, convincente vittoria dei giovani rossoneri di Renna: il resoconto del match

Milan Primavera Parma 2-0, i giovani rossoneri di Renna trovano una bella vittoria: il resoconto del match

Il Milan Primavera ha ottenuto una vittoria cruciale allo Sportitalia Village, superando il Parma Primavera con un convincente 2-0. La formazione rossonera, guidata in panchina da Giovanni Renna, ha mostrato fin dai primi minuti grande solidità e concretezza, indirizzando la partita sui binari giusti già nella prima frazione di gioco. L’approccio positivo e l’organizzazione tattica hanno permesso ai giovani milanisti di prendere subito il controllo del match, limitando al contempo le offensive degli avversari.

La prima rete della partita è arrivata al 24’ del primo tempo, quando Zukic ha concretizzato il vantaggio, premiando l’ottimo avvio della squadra. Il gol ha dato sicurezza ai rossoneri, che hanno mantenuto alta la concentrazione fino al fischio dell’intervallo.

Milan Primavera Parma, Gestione e raddoppio per chiudere i conti

Nella ripresa, il Milan ha saputo gestire intelligentemente il vantaggio, controllando il ritmo della gara senza correre rischi eccessivi. La chiusura definitiva del match è arrivata al 52’ grazie alla rete di Scotti, che ha messo al sicuro il risultato sul 2-0. La prestazione dei giovani rossoneri è stata complessivamente positiva, capaci di amministrare la partita senza concedere grandi occasioni al Parma e di portare a casa tre punti pienamente meritati. Questa vittoria rappresenta un’importante iniezione di fiducia per il proseguo del campionato.