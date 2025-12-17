Milan Primavera Parma 2-0, prestazione di livello e vittoria ritrovata: gioiscono i rossoneri di Renna

Milan Primavera Parma 2-0, i rossoneri di Renna ritrovano la vittoria e sfoderano una prestazione di alto livello: il resoconto del match

Torna il sereno in casa Milan Primavera. Dopo alcune giornate di digiuno, i rossoneri ritrovano i tre punti e lo fanno con una prestazione di altissimo livello contro il Parma, arrivato a Milano con i gradi di seconda della classe. La squadra di Mister Renna ha governato la sfida con autorità per gran parte del match, mostrando un atteggiamento aggressivo che ha neutralizzato una delle formazioni più competitive del campionato.

Il vantaggio rossonero arriva al 23′ della prima frazione: su sviluppo di un calcio d’angolo, Pandolfi pennella un cross morbido per l’incornata vincente di Zukić, che firma l’1-0. Lo sloveno sfiora addirittura la doppietta poco prima dell’intervallo con una splendida rovesciata, sventata solo da un grande intervento del portiere ospite Casentini.

Milan Primavera: Scotti la chiude, Longoni blinda il risultato

In apertura di ripresa, il Milan mette in ghiaccio la partita. Al 51′, sugli sviluppi di un’azione insistita di Perera, il pallone arriva a capitan Scotti che, con un tocco chirurgico di punta, trova l’angolino basso per il raddoppio. Per l’attaccante rossonero si tratta della quinta marcatura personale in campionato, un gol che certifica il suo ottimo momento di forma.

Solo nel finale emerge l’orgoglio del Parma, che prova a riaprire i giochi occupando stabilmente la trequarti rossonera. La difesa del Milan, guidata da un attento Longoni, regge però l’urto senza troppi affanni, proteggendo il clean sheet fino al triplice fischio.

Questa vittoria rilancia le ambizioni del Milan in ottica playoff. Il 2025 dei rossoneri si chiuderà domenica 21 dicembre a Napoli, ma è il calendario di gennaio a promettere scintille: saranno ben sei le sfide di campionato in un mese che dirà molto sulle reali possibilità di alta classifica della formazione di Renna. Se l’approccio rimarrà quello visto oggi contro il Parma, il traguardo post-season è tutt’altro che impossibile.