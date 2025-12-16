Milan Primavera, la classifica rossonera dopo il successo contro il Parma

Milan Primavera, ecco la classifica dei giovani rossoneri di Renna dopo la vittoria, per 2-0, contro il Parma

Dopo ben sei giornate, il Milan Primavera di mister Giovanni Renna è tornato alla vittoria, interrompendo la serie di risultati utili ma senza successo. Sotto un forte diluvio a Carate Brianza, i giovani rossoneri hanno dimostrato un ottimo calcio, gestendo ritmi e velocità del gioco, soprattutto nella prima frazione. La partita si è chiusa con un gol per tempo, prima la rete di Zukic e poi il sigillo di Scotti, fissando il risultato sul 2-0. Questa vittoria è stata definita una “bella risposta” dopo l’amaro pareggio contro il Bologna, permettendo ai rossoneri di tornare a scalare la classifica del campionato Primavera 1.

Milan Primavera, la classifica rossonera

La vetta della classifica è saldamente tenuta dalla Fiorentina con 29 punti, seguita da Roma e Parma, entrambe a quota 27. Subito dopo, si posizionano Inter e Atalanta con 26 punti ciascuno. Il Milan si trova ora all’undicesimo posto con 22 punti, distanziando le squadre più in difficoltà come Cagliari (11), Torino (11) e Cremonese (9). Tra le squadre in lotta per un posto nei playoff, il Cesena ha 25 punti, mentre Genoa e Verona seguono rispettivamente con 24 e 23 punti. La parte centrale della classifica è molto compatta, con Bologna e Juventus a 21 punti, appena dietro il Milan.