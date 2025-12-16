Milan Primavera Parma 2-0, Renna parla così della vittoria rossonera: ecco le sue parole

Milan Primavera Parma 2-0, Renna parla così della vittoria dei giovani rossoneri: ecco le parole del tecnico

Il Milan Primavera di Mister Giovanni Renna è tornato alla vittoria dopo sei giornate di astinenza, superando il Parma a Carate Brianza. La partita, giocata sotto un forte diluvio, ha visto i rossoneri imporsi grazie ai gol di Zukic e Scotti.

Nel post-partita, Mister Renna ha espresso soddisfazione per la prestazione della squadra:

Milan Primavera, L’analisi della vittoria contro il Parma

Interrogato sulla vittoria, arrivata dopo sei giornate e contro un avversario forte, Renna ha dichiarato: “È stata una partita giocata ad armi pari, abbiamo cercato di imporre il nostro gioco contro una squadra molto forte. Siamo stati bravi a capitalizzare dopo la terza occasione con Zukic e quindi siamo stati avvantaggiati sotto questo aspetto.”

Il tecnico ha poi individuato il momento chiave della gara: “Credo che all’inizio del secondo tempo abbiamo avuto qualche altra occasione dove dovevamo chiuderla ma non ci siamo riusciti. Siamo stati bravi a fare il secondo gol con il nostro capitano Scotti e quindi dopo la partita l’abbiamo indirizzata a differenza di domenica scorsa, e l’abbiamo gestita in un certo modo per portare a casa i 3 punti.”

Renna ha voluto elogiare in particolare Zukic, autore del primo gol, per la sua professionalità: “A Zukic vanno fatti i complimenti perché questo ragazzo veniva da 90 minuti fatti 2 giorni fa. Ci ha dato subito la disponibilità, è venuto al campo con la massima serenità, è riuscito a fare gol, ne stava facendo un altro. Non ci sono parole per l’uomo e per il calciatore.”

Infine, il Mister ha commentato la prestazione di Pandolfi: “Sono d’accordo con te [che ha fatto una buona prestazione], il ragazzo è andato a fare il mondiale. Giustamente non ha fatto a livello atletico chissà che cosa ma piano piano lo stiamo riprendendo. Ma Fabio è un giocatore che fa la differenza e che deve continuare a migliorare se vuole arrivare a determinati obbiettivi, e sono sicuro che ci arriverà.”