Milan Primavera, la classifica corta e il talento dei ragazzi sotto età: ecco la situazione dei rossoneri di Renna

Milan Primavera, i rossoneri di Giovanni Renna vivono una stagione di transizione: la classifica e gli obiettivi

Il Milan Primavera sta vivendo una stagione di transizione sotto la guida di Giovanni Renna. Al termine della ventiquattresima giornata, la squadra rossonera occupa la tredicesima posizione con 31 punti. Sebbene le pretese iniziali fossero diverse, il progetto tecnico si sta focalizzando sulla crescita dei giovani: la rosa dell’U20 è infatti «ricca di talento che si sta mettendo alla prova nella categoria con tanti ragazzi sotto età», privilegiando la formazione rispetto al risultato immediato.

Milan Primavera, la bagarre in zona centrale e la vetta

La classifica del campionato Primavera 1 è cortissima e vede il Milan appaiato ad Atalanta e Napoli. Davanti, la Fiorentina guida il gruppo con 42 punti, inseguita da Roma (41) e dalla coppia Parma-Cesena (40). Più staccata l’Inter di Chivu (38), mentre la zona centrale rimane un cantiere aperto con sei squadre raccolte in soli cinque punti, rendendo ogni weekend decisivo per scalare posizioni.

In coda alla classifica, la situazione si fa critica per la Cremonese, fanalino di coda con soli 13 punti, preceduta da Torino e Frosinone a quota 22. Per i ragazzi di Renna, il prossimo turno sarà l’occasione per cercare di staccare le dirette concorrenti e risalire la china, puntando sulla freschezza dei propri talenti emergenti che rappresentano il futuro per la prima squadra di Massimiliano Allegri.