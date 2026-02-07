Milan Primavera, Renna commenta la sconfitta: «Creiamo tanto, ma non finalizziamo. Loro dopo il gol…»

Milan Primavera, Mister Renna parla così dopo la sconfitta contro la Lazio: ecco le parole dell’allenatore rossonero

Il post-partita di Milan-Lazio lascia l’amaro in bocca in casa rossonera. La sconfitta odierna matura in un contesto paradossale, dove il Milan ha dominato sul piano del gioco senza però riuscire a trovare la via della rete. Mister Renna ha analizzato con lucidità la prestazione dei suoi, sottolineando come la squadra abbia prodotto un’infinità di occasioni pur restando a secco di punti. «Siamo tutti scontenti per la sconfitta. Ai ragazzi dobbiamo fargli i complimenti perché hanno creato tantissimo, anche in inferiorità, 7-8 palle gol limpide» ha dichiarato il tecnico nel post-match.

La beffa è arrivata nei primi minuti, con la Lazio cinica nello sfruttare l’unica vera distrazione difensiva. «Loro alla prima occasione ci hanno fatto gol nei primi minuti, dopodiché non hanno creato più niente» ha aggiunto Renna, evidenziando come la frustrazione sia un sentimento comprensibile ma pericoloso se non gestito correttamente durante i novanta minuti.

Milan Primavera, la gestione del nervosismo e la crescita dei giovani

Il punto focale della riflessione di Renna riguarda la crescita del gruppo e la capacità di restare lucidi sotto porta. Il tecnico ha insistito sulla necessità di rimboccarsi le maniche immediatamente: «Non piace perdere soprattutto in questo modo, ma bisogna pensare già alla prossima. La frustrazione ci sta perché fa parte del gioco». Il lavoro settimanale si concentrerà sulla finalizzazione, vero tallone d’Achille della stagione attuale.

In chiusura, l’allenatore ha ammonito la squadra sulla tenuta mentale: «Il nervosismo è qualcosa che va gestito. A questi livelli, se non butti la palla dentro, non significa che dobbiamo innervosirci, anzi. Bisogna lavorare per riaddrizzare le partite e poi magari anche ribaltarle».