Milan Primavera, la Lazio vince grazie ad un gol a freddo: il resoconto del match e la situazione di classifica

Milan Primavera – Arriva una sconfitta casalinga contro la Lazio! Il resoconto della sfida e come evolve la classifica

Termina il match tra Milan e Lazio valido per il campionato Primavera 1, nella fattispecie l’incontro giocato oggi è stato valido per la 24esima giornata. Ad uscirne vincitori sono stati i biancocelesti di Francesco Punzi. La sfida finisce 0-1.

Decisiva la rete di Serra arrivata addirittura al 1′ minuto di gioco. Un altro momento caldo della partita è arrivato al 33′, quando il direttore di gara ha deciso die espellere Lontani del Milan e Farcomeni della Lazio che sono venuti allo scontro dopo un brutto fallo su Mancioppi.

I rossoneri non sono riusciti ad agguantare il pareggio e restano così a mani vuote. I giovani Diavoli sono al 13° posto in classifica con 31 punti e questa giornata potrebbero essere scavalcati da Napoli e Atalanta.