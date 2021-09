Milan Primavera, ecco la lista dei 40 giocatori per la Youth League

Come riportato sul sito ufficiale della UEFA Youth League, il Milan Primavera ha ufficializzato i 40 giocatori per la fase a gironi

Il Milan Primavera ha presentato la lista dei 40 giocatori per la UEFA Youth League, come riportato sul sito ufficiale della competizione. Ecco la rosa per la fase a giorni nel dettaglio.

PORTIERI: Desplanches, Bartoccioni, Di Chiara, Nava, Pseftis.

DIFENSORI: Coubis, Kerkez, Obaretin, Makengo, Bosisio, Camara, Stanga, Anut, Dipalma, Incorvaia, Piantedosi, Bozzolan.

CENTROCAMPISTI: Polenghi, Di Gesù, Robotti, Foglio, Bjorklund, Bright, Gala, Luscietti, Marrone, Marshage, Zeroli, Sette.

ATTACCANTI: Nasti, Capone, El Hilali, Rossi, Alesi, Anane, Boni, Montalbano, Roback, Amore, Traorè.