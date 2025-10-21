Milan Pisa, Allegri lo rilancia dal primo minuto? Riflessioni in corso a Milanello. E sugli infortunati...

Connect with us

Milan Pisa, con ogni probabilità Allegri rilancerà dal primo minuto Santiago Gimenez: molto dipenderà dal recupero degli infortunati

Venerdì sera il Milan sarà impegnato nuovamente a San Siro, stavolta contro il Pisa di Gilardino, con l’obiettivo primario di vincere e mantenere la vetta solitaria della classifica. In vista di questa gara, come riporta Tuttosport stamattina, l’assetto offensivo dovrebbe vedere il ritorno di Santiago Gimenez titolare in attacco, affiancato da Rafael Leão, tornato decisivo contro la Fiorentina con la doppietta che ha sbloccato il Diavolo.

L’obiettivo principale di Massimiliano Allegri in questi giorni di preparazione è recuperare qualche pedina importante dall’infermeria, che continua ad essere affollata. Gli occhi e le speranze dello staff tecnico sono soprattutto puntati su due giocatori Rossoneri che potrebbero fare la differenza: Christopher Nkunku e Ruben Loftus-Cheek.

Milan Pisa, Allegri pensa a Santiago Gimenez titolare e spera nel recupero degli infortunati

L’attaccante francese Nkunku è alle prese con un doloroso fastidio all’alluce che gli ha impedito di indossare le scarpe da calcio nei giorni scorsi. Un problema che non preoccupa a lungo termine, ma che è fastidioso e ne limita l’utilizzo immediato.

Diverso il caso di Loftus-Cheek: l’inglese ha avuto un affaticamento muscolare nell’immediata vigilia dell’ultima gara, ma gli esami hanno escluso lesioni. Per lui, la speranza è che possa tornare in gruppo già nelle prossime ore.

Per quanto riguarda invece Pervis Estupinan, che si è fatto male alla caviglia in Nazionale, si capirà solo nei prossimi giorni se sarà almeno disponibile per la panchina. La sua assenza, sommata a quelle più lunghe di Rabiot e Pulisic, costringe Allegri a fare i conti con una coperta sempre più corta nel reparto nevralgico del campo. La presenza di Nkunku o Loftus-Cheek sarebbe cruciale per avere alternative a partita in corso.

