Infortunio Nkunku, il francese mette nel mirino il Pisa: prossimi giorni decisivi, Allegri ha questa speranza in vista di venerdì

Infortunio Nkunku, l’attaccante francese ha messo nel mirino la gara di venerdì sera a San Siro contro il Pisa: Allegri ha una speranza

Non c’è tempo per festeggiare il primato in classifica in casa Milan perché c’è già da pensare a preparare la sfida di venerdì sera a San Siro contro il Pisa di Alberto Gilardino, ex attaccante proprio dei Rossoneri. Una gara delicata e da non sottovalutare per la formazione di Massimiliano Allegri, chiamata ora a difendere il primo posto e ad allungare un potenziale vantaggio in classifica.

Infortunio Nkunku, le parole di Allegri e il recupero degli assenti

Per l’ottava giornata, durante questa settimana, il tecnico Rossonero punta a recuperare qualche pedina importante da inserire all’interno del suo scacchiere. Lo stesso Allegri, a DAZN, ha chiarito le speranze per il prossimo match: “Da domani dobbiamo recuperare più energie possibili: venerdì siamo qui di nuovo e speriamo di recuperare forse Loftus e Nkunku. Se saremo questi giocheremo lo stesso nel migliore dei modi. Dobbiamo giocare con questo entusiasmo ma senza esaltarci perché il cammino è ancora lungo”.

Nkunku sotto osservazione: pestone e caviglia

Il mirino è puntato in particolare su Christopher Nkunku, attaccante francese ex Chelsea, su cui l’attenzione è massima. Il giocatore ha subito un pestone in Nazionale e deve smaltire ancora qualche lieve problema alla caviglia. Allegri spera di riaverlo a disposizione per la gara contro il Pisa. Insieme a lui, si monitora Loftus-Cheek, reduce da un affaticamento che dovrebbe permettergli di tornare ad allenarsi in gruppo nei prossimi giorni. La sua presenza, così come quella di Nkunku, darebbe un vitale respiro ad un attacco decimato.

Filtra ottimismo per il rientro dei due ex Chelsea, mentre le condizioni di Estupinan sono da monitorare day by day. È invece difficile, se non impossibile, il rientro di Pulisic e Rabiot, per i quali i tempi sono decisamente più lunghi e potrebbero non tornare a disposizione prima della prossima sosta per le Nazionali. La presenza di Nkunku, con la sua tecnica e velocità, sarebbe un cambio di passo fondamentale per Allegri.