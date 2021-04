Milan, Pioli ritrova il proprio asso per puntare al dieci: un nuovo inizio ed un gioco di parole ad indicare le gare di campionato restanti

Milan, Pioli ritrova il proprio asso per puntare al dieci: un nuovo inizio ed un gioco di parole ad indicare le gare di campionato restanti. Dieci partite per provare la scalata al primo posto e per lottare con orgoglio all’obiettivo grande, piuttosto che a quello minimo. Gazzetta dello sport questa mattina identifica in Ibra l’asso vincente per Pioli, colui che dovrà condurre la squadra alla fine della stagione, possibilmente con 10 vittorie. Idealmente nulla di ineccepibile anche perchè Conte ha lo stesso progetto, in pratica però non sarà così semplice: “In forma ed affamato, Zlatan ricarica il Milan e prepara il finale da dieci”.

CONDIZIONE CRESCIUTA- Il quotidiano punta il faro sulla condizione del giocatore, non sempre al top fino ad ora per ovvi motivi ma al momento invece sembrerebbe essere cresciuta e pronta a sprintare: “La condizione è cresciuta anche grazie alla Svezia e gli ultimi turni di campionato lo esaltano sempre. Per tentare la rimonta sull’Inter, Pioli può calare l’asso”.