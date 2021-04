Schirà: «Raiola a lavoro sui rinnovi di Donnarumma ed Ibrahimovic»

Il giornalista Nicolò Schirà ha riportato le ultime notizie riguardante i rinnovi di Gianluigi Donnarumma e Zlatan Ibrahimovic

Mino Raiola a lavoro per i rinnovi di Zlatan Ibrahimovic e Gianluigi Donnarumma. Il giornalista Nicolò Schirà ha riportato le ultime novità riguardanti i rinnovi dei due rossoneri. Il prolungamento dello svedese per la stagione prossima sembra ormai formalizzato, più complessa la situazione del portiere. Il Milan non vuole l’inserimento di clausole rescissorie sul contratto e potrebbe accontentare l’entourage sul rinnovo corto di 2-3 anni ad 8 milioni. Si discute su l’inserimento di eventuali bonus.