Milan, Pioli felice a fine gara e lo spiega: può bastare la sua motivazione?

Milan, al termine della gara Pioli si mostra sorridente e soddisfatto come se avesse segnato un goal decisivo nei secondi finali del match.

UNA PARTITA SERIA- «Stasera abbiamo fatto una partita seria, ci dispiace non aver gestito bene il vantaggio. Ma era importante passare il turno in un momento complicato della stagione come questo. Nel doppio confronto credo che il Milan abbia meritato gli ottavi. E’ chiaro che non siamo nel nostro momento migliore. Stiamo commettendo qualche errore di troppo e siamo meno solidi».

BICCHIERE DI POSITIVITÀ- «Il bicchiere è ancora colmo di positività. L’Europa League è il nostro obiettivo, ma ti dà la certezza di arrivare in Champions solo se la vinci. Commettiamo qualche errore di troppo ma questo è un momento complicato. E’ stato un bene aver passato il turno per ritrovare un po’ di fiducia. Stasera abbiamo avuto le occasioni per piazzare il colpo del ko, non ci siamo accontentati come all’andata.

STANCHEZZA GENERALE- «Abbiamo avuto le occasioni, poi l’avversario anche se in dieci può creare difficoltà. Abbiamo richiesto tanto ai nostri giocatori a livello mentale iniziando a giocare dai preliminari. A questo livello basta un calo di ritmo o un passaggio meno preciso per diminuire il livello di prestazione e qualità. Cerco di stare vicino ai miei giocatori, cerco di spronarli. Quando c’è stato bisogno di dire le cose lo abbiamo fatto».