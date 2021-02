Milan, periodo strano: è il momento di capire quale sia il vero obiettivo, se il quarto posto Champions oppure lo scudetto come molti sognano

Milan, periodo strano: è il momento di capire quale sia il vero obiettivo, se il quarto posto Champions oppure lo scudetto come molti sognano. I giocatori in primis, da un’intervista di Dalot rilasciata sabato a Sportweek è emerso chiaramente il desiderio di voler lottare per l’obiettivo più grosso che non solo garantirebbe la prossima Champions ma eleggerebbe la squadra come campione d’Italia. Questa cosa va un po’ controcorrente rispetto al Pioli pensiero, il quale ha sempre rimandato certi discorsi alla primavera inoltrata.

PERIODO STRANO- Durante la prima parte di stagione c’era da conquistare fiducia e tranquillità europea, ora che tutto ciò sembra essere decisamente alla portata, sembra manchi quel salto di qualità per poter puntare davvero allo scudetto, sogno di tutti ovviamente, nonostante la prudenza di Pioli. E non è solo la gara con lo Spezia a portare certi pensieri, le sconfitte con Juve, Inter in Coppa e Atalanta, arrivano dopo una serie di successi che ancora non avevano deciso niente, quindi erano indispensabili. Oggi invece sembra che nel caso dovesse sfumare la prima posizione, la stagione sarebbe comunque salva per via del quarto posto.

EUROPA LEAGUE- Ovviamente non dimentichiamo la coppa europea che nelle prossime due settimane passerà dalla Stella Rossa di Belgrado. L’Europa League potrebbe essere un altro percorso per poter migliorare il giudizio finale di una stagione che noi tutti ci auguriamo non sia già in caldo per via di quel quarto posto quasi sicuro ormai. Perdere lo scudetto non sarebbe una disfatta, lo sarebbe mollare, “accontentandosi” di quella posizione che comunque a conti fatti farebbe felice giocatori e società. Forse i giocatori un po’ meno perché loro, ogni tanto, lo scudetto lo nominano.