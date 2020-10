Milan, perché non Todibo? Il centrale è andato al Benfica per 2 milioni

Todibo è passato dal Barcellona al Benfica per soli 2 milioni di euro: i portoghesi potranno poi decidere se acquistarlo a titolo definitivo

Il Milan non è riuscito a prendere il tanto agognato centrale difensivo in questa sessione di calciomercato nonostante le tante trattative intavolate nell’ultimo giorno. Tra i profili, seguiti in passato ma abbandonato oggi, c’è quello di Jean-Clair Todibo: il centrale 20enne è infatti approdato al Benfica con la formula del prestito oneroso a soli 2 milioni di euro:

Il comunicato del club catalano: “FC Barcelona e Sport Lisboa e Benfica hanno raggiunto un accordo per il prestito di Jean-Clair Todibo per le prossime due stagioni. Il club portoghese si assumerà la responsabilità del contratto del giocatore e pagherà 2 milioni di euro all’FC Barcelona con la possibilità di acquistare il giocatore per 20 milioni di euro”.