VOTO Calciomercato Milan: Tonali, prestiti e buone cessioni ma…

VOTO Calciomercato Milan: Tonali è il grande colpo dell’estate ma manca qualcosa in tutti i reparti. Ecco il voto alla dirigenza rossonera

Il calciomercato del Milan si è chiuso pochi minuti fa con la delusione per il difensore centrale mai arrivato. I rossoneri chiudono la sessione di compravendite con un colpo di altissimo spessore come Sandro Tonali e diversi prestiti secchi come Brahim Diaz e Diogo Dalot i cui termini verranno ridiscussi probabilmente al termine della stagione, oltre alla scommessa Hauge. In mezzo diverse cessioni eccellenti e, alcune insperate, come Suso, Paquetà e André Silva che sono serviti come una sferzata di liquidità nelle casse rossonere. Tuttavia qualcosa che manca c’è: un difensore centrale, un esterno destro e soprattutto un vice-Ibrahimovic che a 39 anni non può essere considerato eterno.

CALCIOMERCATO MILAN: VOTO 6+

