Milan, l’amarezza di Pellegatti: «C’è troppa differenza tra titolari e riserve»

Milan, Pellegatti analizza il momento di flessione rossonero e punta il dito contro il calendario e la gestione societaria

Il pareggio ottenuto contro la Fiorentina non ha lasciato affatto soddisfatto Carlo Pellegatti. Attraverso il suo profilo Instagram, lo storico giornalista rossonero ha espresso tutto il suo rammarico per una partita che il Milan avrebbe potuto gestire meglio, ma che ha rischiato persino di perdere nel finale. «Oggi il mio umore è diverso» ha esordito Pellegatti, sottolineando come, nonostante le tre grandi occasioni create, la squadra abbia sofferto terribilmente dopo il vantaggio viola, venendo salvata solo dalla traversa di Brescianini e da una grande parata di Maignan su Kean.

L’analisi si è poi spostata sulla qualità complessiva della rosa a disposizione di Massimiliano Allegri. Secondo Pellegatti, le ultime prestazioni hanno messo a nudo un problema strutturale non indifferente: la mancanza di alternative all’altezza dei primi undici. «Abbiamo visto che c’è molta differenza tra i titolari e gli altri giocatori» ha ammesso con amarezza, evidenziando come l’ingresso di linfa nuova non abbia prodotto gli effetti sperati a causa di un gap tecnico troppo marcato tra le prime linee e i rincalzi.

Milan Pellegatti, l’appello alla società e la critica al calendario

In questo scenario di difficoltà, Pellegatti ha individuato un colpevole principale: la gestione dei tempi di recupero e la passività dei vertici di via Aldo Rossi. «Spero che sia l’ultima volta che Allegri abbia un solo giorno per preparare le partite» è stato il suo duro sfogo, riferendosi ai ritmi forsennati che non permettono alla squadra di allenarsi adeguatamente. Il giornalista auspica un intervento deciso della dirigenza per tutelare gli interessi del club nelle sedi opportune.

Nonostante le critiche, non sono mancati alcuni segnali positivi dai singoli. «Mi è piaciuto Fullkrug, tra i migliori Gabbia» ha puntualizzato, pur ribadendo che il Milan attuale «fa fatica» e si trova in un evidente momento di flessione. Per superare questa fase delicata, l’invito è quello di restare uniti attorno ai ragazzi, con la speranza che la società «bussi per dire che non va bene» questo trattamento riservato ai rossoneri in termini di calendario.