Mercato Milan, è caccia all’esterno: Tare cerca il vice Saelemaekers. Ecco i nomi sulla lista rossonera

Mercato Milan, Saelemaekers ha bisogno di un sostituto e Tare valuta diversi nomi: ecco la lista rossonera

Il mercato di gennaio del Milan non si ferma all’arrivo di Niclas Füllkrug. Dopo aver prelevato l’attaccante tedesco dal West Ham, il direttore sportivo Igli Tare è concentrato nel colmare le lacune emerse nelle ultime uscite. Il problema principale riguarda la corsia di destra, dove Alexis Saelemaekers appare stremato dopo aver collezionato oltre 1.900 minuti stagionali. Il belga è in «evidente debito di ossigeno», ma la mancanza di alternative valide obbliga Massimiliano Allegri a schierarlo costantemente, con una conseguente perdita di smalto nelle prestazioni.

Il giovane svizzero Zachary Athekame, pagato 10 milioni di euro in estate, non è ancora riuscito a imporsi: «Ha dimostrato di essere ancora troppo acerbo» e i suoi 200 minuti totali sono troppo pochi per garantire rotazioni affidabili. Per sbloccare nuovi colpi in entrata, la società valuta anche le uscite, con Loftus-Cheek che potrebbe essere il sacrificato illustre per far crescere il budget a disposizione. Allegri, dal canto suo, gradirebbe un profilo pronto subito, possibilmente un giovane che già conosca la Serie A.

Mercato Milan, Palestra e Norton-Cuffy: i nomi caldi per la fascia

I profili seguiti con maggiore interesse portano a Norton-Cuffy del Genoa e, soprattutto, a Marco Palestra, talento ventenne in forza al Cagliari ma di proprietà dell’Atalanta. Entrambi hanno una valutazione superiore ai 20 milioni di euro, una cifra importante che richiede incastri tattici e finanziari. «È un profilo che ha dimostrato di meritare uno step in una big» dicono gli addetti ai lavori riferendosi a Palestra, sul quale però è vigile mezza Serie A, rendendo la trattativa complessa per questa sessione invernale.

Sullo sfondo resta la situazione di Yunus Musah, attualmente in prestito all’Atalanta. Sebbene non sia un titolare inamovibile per Palladino, lo statunitense resterà a Bergamo fino a giugno. La sua eventuale conferma definitiva da parte dei nerazzurri potrebbe diventare la carta decisiva per facilitare l’approdo di Palestra a Milanello nella prossima finestra di mercato. Al momento appaiono invece defilate le piste estere che portano a Jesus Fortea o ai nomi seguiti in Spagna, segno che il Milan vuole puntare su chi ha già saggiato il ritmo del nostro campionato.