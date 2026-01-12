Infortunio Pavlovic, il difensore è in dubbio per la trasferta di Como: le sue condizioni

Infortunio Pavlovic, resta in dubbio la presenza del difensore rossonero per la trasferta contro il Como: ecco le ultime

Il Milan si prepara ad affrontare il recupero della 16esima giornata di Serie A contro il Como, ma l’infermeria continua a condizionare le scelte di Massimiliano Allegri. Se da un lato il tecnico può sorridere per il rientro di Fikayo Tomori, che ha scontato il turno di squalifica, dall’altro deve fare i conti con l’incidente occorso a Strahinja Pavlovic. Il difensore serbo è stato costretto a lasciare il campo al 74° della sfida contro la Fiorentina a causa di un violento scontro aereo con Comuzzo.

L’impatto ha causato una vistosa ferita all’altezza del sopracciglio sinistro, costringendo lo staff medico a intervenire immediatamente. Come riportato da Sky Sport, per l’ex Salisburgo sono stati necessari ben nove punti di sutura per ricucire il profondo taglio. Pavlovic ha fatto rientro a Milano solo in tarda serata, dopo essere rimasto a Firenze qualche ora in più per completare le cure necessarie, e le sue condizioni verranno ora valutate giorno per giorno.

Infortunio Pavlovic, le possibili soluzioni tattiche di Allegri

Al momento, la presenza del centrale per la trasferta al Sinigaglia è tutt’altro che certa. «Il suo impiego contro il Como non è assolutamente garantito» trapela dall’ambiente rossonero, spingendo l’allenatore a valutare soluzioni alternative per completare il terzetto difensivo. La via più accreditata porta all’inserimento di Koni de Winter come braccetto sinistro, con Gabbia al centro e il rientrante Tomori sul centro-destra, garantendo così una discreta solidità al reparto.

Tuttavia, Allegri potrebbe optare per una mossa più audace, già testata nella recente trasferta di Cagliari. In quel caso, il giovane Bartesaghi verrebbe riproposto nel ruolo di braccetto, permettendo la conferma di Estupinan sulla corsia mancina. Si tratterebbe di una scelta orientata a mantenere una maggiore spinta laterale, pur dovendo rinunciare alla fisicità straripante di Pavlovic, la cui assenza peserebbe non poco contro i rapidi attaccanti di Fabregas.