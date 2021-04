Milan, panchina d’oro: in caso di necessità c’è una bella coperta lunga che si difende bene anche senza Ibrahimovic squalificato

Milan, panchina d’oro: in caso di necessità c’è una bella coperta lunga che si difende bene anche senza Ibrahimovic squalificato. L’undici che Pioli manderà in campo oggi è sicuramente di tutto rispetto ma quando l’occhio cade sulla panchina, è impossibile non commentare con soddisfazione, leggendo i nomi presenti, praticamente un’altra squadra titolare.

A DISPOSIZIONE- Tatarusanu, Moleri, Romagnoli, Gabbia, Kalulu, Tonali, Meité, Krunic, Diaz, Castillejo, Hauge, Mandzukic. Praticamente undici titolari, con l’aggiunta di Moleri della Primavera, portiere giovanissimo, classe 2002.