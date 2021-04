Pioli, in panchina un giovane del quale si potrebbe parlare a lungo per il ruolo che ricopre questo ragazzo della primavera, classe 2002

Pioli, in panchina un giovane del quale si potrebbe parlare a lungo per il ruolo che ricopre questo ragazzo della primavera, classe 2002. La Gazzetta dello sport di questa mattina illustra quelle che saranno le panchine di Milan e Genoa, tra i nomi figura anche quello di Leonardo Moleri, di ruolo portiere.

NON A CASO- Moleri siederà in panchina al fianco di Tatarusanu, difficile vederlo in campo ma già vederlo in panchina apre a probabili interpretazioni. La situazione di Donnarumma è ormai chiara a tutti, non è escluso che si possa trattare di un tentativo di preparare il ragazzo ad un eventuale subentro, chiaramente dalla prossima stagione. Rimaniamo ovviamente nel ramo delle ipotesi ma dall’alto dei suoi 196 centimetri e della sua giovane età, i paragoni con la storia di Gigio di certo non mancano e non mancheranno.