Milan-Genoa streaming e diretta tv: ecco dove vederla

Milan-Genoa streaming, diretta tv e probabili formazioni: dove vedere il match valido per la trentunesima giornata di Serie A

Milan-Genoa streaming: i rossoneri impegnati nel match valido per la trentunesima giornata di Serie A. Fischio d’inizio domenica 18 aprile alle ore 12:30. Match delicato per gli uomini di Pioli, chiamati a dare continuità alla vittoria di Parma per conservare il secondo posto in classifica e il piazzamento Champions. Le inseguitrici sono agguerrite e serviranno anima e corpo al Diavolo in questo finale di stagione. A San Siro i punti raccolti sono molto meno rispetto alle trasferte. Anche per questo motivo sarà un incontro particolarmente delicato. I rossoblù occupano attualmente la tredicesima posizione in classifica, a quota 32 punti. La vittoria manca dal 19 marzo, un mese, contro il Parma.

Milan-Genoa, streaming e diretta tv

Milan-Genoa è in programma domenica 18 aprile e sarà trasmessa dall’emittente streaming DAZN. Dal 20 settembre dello scorso anno ha debuttato su Sky DAZN1, il canale che porterà parte dell’offerta in streaming di DAZN al numero 209 della pay tv satellitare. Per poter attivare la visione è necessario aderire all’offerta Sky-DAZN, disponibile dal 4 settembre per tutti gli abbonati a Sky.

Milan-Genoa, ultime e probabili formazioni

MILAN – Consueto 4-2-3-1 per gli uomini di Pioli. Il tecnico rossonero dovrà fare a meno dello squalificato Ibrahimovic e degli indisponibili Maldini e Calabria. In difesa Dalot in vantaggio su Kalulu a completare il reparto insieme a Kjaer, Tomori e Theo Hernandez. Confermata la coppia Kessie-Bennacer in mediana, mentre davanti, alle spalle di Leao unica punta, agiranno Saelemaekers, Calhanoglu e Rebic.

GENOA – 3-5-2 per gli uomini di Ballardini. Tra i pali c’è Perin. Difesa a tre composta da Goldaniga, Zapata e Masiello. Laterali di centrocampo saranno Biraschi e Czyborra, mentre nel cuore della mediana spazio a Melegoni, Behrami e Strootman. In attacco dovrebbero agire Shomurodov e Scamacca.

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (4-2-3-1) – G. Donnarumma; Dalot, Kjaer, Tomori, Hernandez; Bennacer, Kessiè; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Leao. All.: Pioli

PROBABILE FORMAZIONE GENOA (3-5-2) – Perin; Goldaniga, Zapata, Masiello; Biraschi, Behrami, Melegoni, Strootman, Czyborra; Shomurodov, Scamacca. All.: Ballardini.

Genoa-Milan, i precedenti con Calvarese