Squalifica Ibrahimovic: il Milan non può fare ricorso. Ecco perché

Squalifica Ibrahimovic: il Milan impossibilitato a fare appello. Ecco cosa dice il regolamento a riguardo

Il verdetto del giudice sportivo che ha assegnato un turno di squalifica a Zlatan Ibrahimovic non sarà impugnato dal Milan. Il club rossonero, infatti, è impossibilitato a fare ricorso come da regolamento che così recita:

«Gli strumenti della giustizia sportiva non consentono di impugnare una squalifica di una giornata. Bisognerebbe fare un ricorso di urgenza ma questo strumento non è ammesso per le squalifiche di una giornata».