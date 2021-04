Ielpo, stoccata alla Juve e Donnarumma. E i tifosi rossoneri lo applaudono

Mario Ielpo ha centrato il punto della vicenda Donnarumma. Le sue dichiarazioni ricevono il consenso dei tifosi

Mario Ielpo ha centrato il punto della vicenda Donnarumma. Il portiere non ha ancora rinnovato e rischia di accasarsi alla Juventus. Ecco le parole dell’ex portiere del Milan che hanno riscosso molto consenso sui social da parte dei tifosi rossoneri:

«E’ una vicenda complicata. Il Milan è arrivato al massimo e ora occorre vedere se il giocatore vuole o no il Milan. Spero non faccia un discorso di soldi, ormai la questione economica deve passare in secondo piano.

Se il Milan è da Champions non vedo motivo di cambiare fossi in lui. Non vedrei il senso di andare alla Juve. Potrei capire semmai al City, al Real o al Bayern che puntano davvero a vincere la Champions. A quel punto sarebbe un discorso di carriera» ha dichiarato a TMW.