Milan, oggi la rifinitura in vista della Spal: concentrazione altissima

Milan, tutti in campo quest’oggi per la rifinitura alla gara di Mercoledì contro la Spal, tenendo alta la concentrazione per evitare brutte sorprese

Milan, quest’oggi allenamento di rifinitura, i rossoneri saranno in campo alle 15 per preparare la sfida di coppa Italia contro la Spal, prevista per mercoledì 15 gennaio alle 18 allo stadio Meazza, come riportato da acmilan.com.

UN PASSO ALLA VOLTA- Quest’anno, tabellone alla mano, ci sarà la possibilità di arrivare a giocarsi il Derby in finale, anche se la strada è ancora molto lunga (LEGGI QUI).