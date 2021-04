Milan, oggi il più atteso in sede non è un giocatore: punto di svolta che da qui in avanti potrebbe determinare il corso degli eventi

Milan, oggi il più atteso in sede non è un giocatore: punto di svolta che da qui in avanti potrebbe determinare il corso degli eventi. Parliamo di Mino Raiola, procuratore di Donnarumma ed Ibra, due tra i più attesi in casa rossonera. Il primo per il rinnovo contrattuale che si avvicina sempre di più alla scadenza, il secondo per la firma che molto probabilmente arriverà nella giornata di oggi, se il procuratore riuscirà ad essere presente, come riporta Gazzetta dello sport.

PER IBRA- A casa Milan è tutto pronto per la firma odierna di Ibra ma è chiaro che le notizie che si aspettano sono quelle riguardanti Donnarumma, l’occasione di aprire un dibattito in merito sarà enorme ma non è escluso che oggi si parli solo del rinnovo di Zlatan.