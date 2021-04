Ibra, oggi è il giorno perfetto per festeggiare un altro anno insieme, all’appello manca solo Raiola, atteso nel pomeriggio a casa Milan

Ibra, oggi è il giorno perfetto per festeggiare un altro anno insieme, all’appello manca solo Raiola, atteso nel pomeriggio a casa Milan. Come riporta Gazzetta dello sport, la società rossonera è in attesa dell’arrivo del procuratore che oggi pomeriggio potrebbe portare alla firma di Zlatan, rinnovo atteso ormai da giorni: “Raiola atteso in sede E già oggi Ibrahimovic può firmare”.

I DETTAGLI- “L’attaccante svedese- si legge a pag. 10- avrà uno stipendio da 7 milioni netti, esattamente come in questa stagione. Va ricordato- prosegue il quotidiano- che Ibra e il Milan usufruiscono dei vantaggi del Decreto Crescita: così al lordo il costo si fermaa10,5 milioni di euro (non i canonici 14). Nell’intesa sono stati inseriti i consueti bonus, sia individuali che di squadra”.