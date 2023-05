Milan, obiettivo terzo posto per Pioli: ecco perché sarebbe fondamentale per i rossoneri chiudere così il campionato

Nell’ultima giornata di campionato il Milan ha ottenuto la fondamentale qualificazione alla prossima Champions League. Tuttavia, quella col Verona sarà un’altra gara da non sottovalutare.

Come riportato dal Corriere della Sera, arrivare terzi sarebbe importante. Innanzitutto per un motivo economico: la terza posizione porterebbe nelle casse 5 milioni in più della quarta. Il secondo riguarda invece l’autostima del gruppo di Pioli.