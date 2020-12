Milan, numeri di una crescita esponenziale da top club europeo, la Gazzetta di questa mattina analizza le cifre dell’impennata rossonera

Milan, numeri di una crescita esponenziale da top club europeo, la Gazzetta di questa mattina analizza le cifre dell’impennata rossonera. Come? A pag. 19 l’analisi eseguita su una scala di tre mesi, giusto per fornire un dato certo e credibile in un arco di tempo decisamente ridotto.

ROSA RIVALUTATA- “Rosa rivalutata. Milan-boom in tre mesi: vale 100 milioni in più

Theo esempio di crescita Per cinque titolari esborso nullo o minimo, oggi tutti hanno aumentato la propria valutazione”. Così il quotidiano che poi aggiunge: “Con dieci milioni il

Milan ha costruito metà della squadra prima in classifica. Sono valori oggettivi, sulla matematica non si discute”.

LE CINQUE MAGGIORI PLUSVALENZE- Il quotidiano stila una classifica delle maggiori plusvalenze rossonere: “Theo Hernandez 20-40; Calabria 0-20; Kessie 28-40; Saelemaekers 7-20; Leao 28-40. Valore della rosa? da 360 di inizio stagione a 475 milioni di euro ad oggi.