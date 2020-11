Contra: «Theo Hernandez sta giocando ad altissimi livelli»

Hernandez – Cosmin Contra a Milan TV ha elogiato il percorso del Milan anche con l’assenza di Zlatan Ibrahimovic. Le sue parole

Cosmin Contra a Milan TV ha elogiato il percorso del Milan anche con l’assenza di Zlatan Ibrahimovic: «Sono contento perché sto guardando tanto il Milan e mi piace come sta giocando. Offre un calcio aggressivo, anche senza Ibra la squadra ha tanta fiducia ed è importante.

Non è facile perdere un giocatore come lui. Il Milan ha tutto per arrivare lontano quest’anno, non so se per vincere lo scudetto ma sicuramente per lottare».

Su Theo Hernandez: «Non pensavo che potesse giocare così bene nel Milan, ma la fiducia che sente si vede nel suo gioco. Theo fa un gran lavoro, sta giocando ad altissimi livelli. Spero che possa continuare così tutto l’anno».