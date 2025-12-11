Milan NBA, il progetto è in fase avanzata. L’annuncio di Petrucci e nuovi dettagli: le sue parole

Milan NBA, Petrucci, presidente della Federbasket, conferma il progetto. Le sue parole e ulteriori dettagli

Il progetto di una NBA Europe sembra essere in fase avanzata, una notizia che rivoluzionerebbe il panorama cestistico continentale. A confermarlo è stato il presidente della Federbasket, Gianni Petrucci, durante la presentazione di un libro presso la sala Paolo Rossi della FIGC. L’interesse per questa nuova lega è così elevato che, secondo Petrucci, ci sono anche personalità di spicco del mondo del calcio coinvolte.

Milan NBA, Il Coinvolgimento di Milano e Roma

L’Italia si prepara a recitare un ruolo da protagonista in questo ambizioso progetto. Le città di Milano e Roma sono in lizza per rappresentare il Paese all’interno della futura NBA Europe. L’obiettivo, a detta degli interessati, è quello di replicare il successo del calcio, uno sport capace di coinvolgere un pubblico universale, sia maschile che femminile.

Un aspetto fondamentale e molto atteso di questa iniziativa riguarda la possibilità di avere a disposizione i giocatori NBA per le rispettive Nazionali. Petrucci ha infatti sottolineato che con la creazione della NBA Europe, si arriverà a una sospensione dei campionati che permetterà finalmente ai cestisti di oltreoceano di vestire la maglia azzurra, un punto di svolta rispetto alla situazione attuale che spesso impedisce ai campioni di partecipare agli impegni internazionali. Infine, il presidente ha espresso profonda emozione per la scelta di Achille Polonara come tedoforo per i Giochi di Milano-Cortina.