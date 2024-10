Milan Napoli, scoppia già la polemica: lamentele per la designazione di un direttore lombardo

Milan Napoli, scoppia già la polemica: lamentele per la designazione di un arbitro lombardo. Le ultimissime notizie sulla squadra rossonera

Come riporta La Repubblica, la designazione dell’arbitro Colombo per il match tra Milan e Napoli sta facendo molto discutere. Il motivo? Proviene dalla regione lombarda

MILAN NAPOLI – «Gli ultimi arbitraggi non sono piaciuti agli azzurri e c’è stata un po’ di sorpresa per la designazione di stasera di un direttore di gara della sezione di Como: il lombardo Andrea Colombo. Altri veleni rischiano di far salire dunque la tensione nelle ultime ore della vigilia, da cui si è tenuto giudiziosamente alla larga Aurelio De Laurentiis».