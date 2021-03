Milan-Napoli LIVE: formazioni ufficiali, risultato e cronaca testuale

Questa sera andrà in scena Milan-Napoli, posticipo della ventisettesima giornata di Serie A. I rossoneri non perdono in campionato contro gli azzurri da ben quattro partite (vittoria nel match d’andata dopo 3 pareggi consecutivi): è dal 2011 che i rossoneri, come riporta il sito del Diavolo, non rimangono senza sconfitte per 5 partite di campionato di fila contro i campani (6 in quel caso). Il 2010/11 è anche l’ultima stagione in cui il Milan ha vinto entrambe le sfide di campionato contro il Napoli.