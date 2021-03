Tutti gli aggiornamenti in casa Milan su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Milanello.

Infortunati Milan: la situazione dall’infermeria rossonera

Allenamento al mattino per gli uomini di Stefano Pioli che poi, insieme a Tomori, ha parlato in conferenza stampa . La squadra è partita alle ore 16:30 per la volta di Manchester. Sei i rossoneri rimasti a Milano per recuperare dagli infortuni

Theo Hernandez: problema grastrointestinale. Dovrebbe tornare a disposizione contro il Napoli.

Ante Rebic: infiammazione all’anca. Rientro da valutare.

Hakan Calhanoglu: diffuso edema dei muscoli flessori mediali della coscia sinistra. Rientro da valutare.

Zlatan Ibrahimovic: lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Rientro da valutare

Ismael Bennacer: problema muscolare. Rientro dopo la sosta.

Mario Mandzukic: problema muscolare. Rientro da valutare.

Daniel Maldini: problema fisico. Rientro da valutare.

Probabili formazioni Milan Manchester United: le ultime sulle possibili scelte di Pioli

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson; Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Telles; Matic, Fred; James, Fernandes, Martial; Greenwood. Allenatore: Solskjaer

MILAN (4-2-3-1) G. Donnarumma; Calabria, Tomori, Kjær, Theo Hernández; Tonali, Kessié; Saelemaekers, Krunić, Castillejo; R. Leão. Allenatore: Pioli.

Diffidati Milan Manchester: chi sono i giocatori a rischio squalifica

Gianluigi Donnarumma e Alessio Romagnoli sono i rossoneri diffidati per la prossima sfida di Europa League in programma domani sera all’Old Trafford contro il Manchester United. Nessuno squalificato.

David De Gea è il giocatore squalificato tra i Red Devils, nessun diffidato tra gli uomini di Solskjaer.

Manchester United Milan, streaming LIVE e diretta TV: dove vedere la gara

Manchester United-Milan sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre) e Sky Sport (252 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in streaming per gli abbonati sulle piattaforme Sky Go e Now TV. Potrete seguire inoltre il live della gara sul nostro sito.