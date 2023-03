Milan, prosegue il lavoro verso il Napoli: le ultime da Milanello

Il Milan prosegue il lavoro sui campi di Milanello in vista del big match di campionato contro il Napoli. Le ultime

Questa mattina ritrovo a Milanello per l’allenamento, il primo a ranghi completi dopo la sosta nazionali in previsione del prossimo impegno di campionato con il Napoli di domenica 2 aprile alle ore 20.45. Presenti a Milanello per seguire il lavoro della squadra Paolo Maldini e Frederic Massara.

REPORT

Inizio in palestra per la consueta attivazione muscolare prima di uscire sul campo, dove il gruppo ha terminato la fase dedicata al riscaldamento con alcuni esercizi atletici eseguiti tra gli ostacoli bassi e i coni. L’allenamento è proseguito con una serie di esercitazioni tecniche che hanno preceduto la parte tattica. Una partitella su campo ridotto ha concluso la sessione.